Одесса должна спать спокойно. Как система ПВО SAMP/T может защитить город от "Ониксов"

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Давно не было П-800 "Оникс" и вот они... Последний раз эта ракета была задействована 25 сентября. К тому же, смущает дневной запуск. Несмотря на то, что в Одессе нет средств ПВО, способных перехватывать "Оникс", применялись они ранее преимущественно ночью.

Некоторое время назад, рассматривая средства ПВО, которые нужны Одессе для полной защиты от всех угроз, я отмечал, что нам очень нужен SAMP/T. И доказательством этого было именно применение оккупантами в Одессе ракет П-800 "Оникс".

В связи с этим немного дежавю технического порядка.

Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre — это ЗРК, разработанный в начале 2000-х и использующий ракеты Aster 30. SAMP/T использует модернизированную РЛС Arabel, большого радиуса действия, разработанную под модернизированные Aster 30 block 1. Чтобы расширить возможности системы борьбы с более высокоскоростными и высотными целями. Aster 30 Block 1 может перехватывать баллистические и сверхзвуковые ракеты. Дальность поражения цели у SAMP/T может достигать 120 км, а высота — до 20 км.

Тот самый "Оникс", который может перехватить только SAMP/T Фото: defence-ua

В декабре 2011 на учениях ракета Aster 30 сбила израильскую баллистическую ракету Black Sparrow, а в апреле 2012 была сбита ракета-мишень GQM-163 Coyote, имитирующая сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету, летящую со скоростью 2,5 Маха на высоте менее 5 метров.

Это был первый случай, когда европейская система противоракетной обороны уничтожила сверхзвуковую "ракету", летящую над морем на такой низкой высоте.

В 2021 году во время учений At-Sea Demo: Formidable Shield 2021 ракетой Aster 30 была успешно перехвачена сверхзвуковая цель на скорости более 3000 км/ч.

Фактически, SAMP/T, по всем своим характеристикам ничуть не хуже ЗРК Patriot, но у нее есть одна важная особенность — перехват сверхзвуковых целей на сверхнизких высотах, каковыми являются П-800 "Оникс". Это может быть мое субъективное мнение, но Одессе нужен SAMP/T.

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