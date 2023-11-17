В районе Авдеевки погиб марафонец Сергей Иваненко (фото)

После начала полномасштабного вторжения российских войск украинский спортсмен служил в территориальной обороне, а затем участвовал в боях в Донецкой области.

В боях с российскими оккупантами погиб марафонец Сергей Иваненко, который был членом клуба Running club Poltava. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Он имел успешные достижения и результаты. Спортсмен на Всеукраинских спортивных мероприятиях преодолевал полумарафонские и марафонские дистанции.

После начала полномасштабного вторжения российских войск он служил в территориальной обороне. Впоследствии воевал в Донецкой области. Получил смертельные ранения украинский защитник 10 ноября.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Героя.

"Он стал Ангелом спорта", — говорится в заметке.

Комитет молодежи и спорта Верховной Рады сообщил в Telegram, что боец погиб вблизи Авдеевки. Защитник воевал в Донецкой области, был ранен, но после выздоровления снова вернулся на фронт и достойно выполнил свой воинский долг.

Сергей Иваненко Фото: Зміст

Кто такой Сергей Иваненко

Родился Сергей Иваненко 11 июля 1982 года. Он учился в Полтавской государственной аграрной академии. До масштабной войны мужчина активно занимался бегом. Спортсмен преодолевал марафонские и полумарафонские дистанции на различных спортивных турнирах.

У Сергея остались жена, родители и двое сыновей.

Напомним, 16 ноября стало известно, что на фронте погиб боксер Иван Солтисик. Спортсмен служил в одном из подразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Едельвейс", которая участвовала в 2022 году в боях за Киев. Также боец участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

Также 16 ноября стало известно, что на фронте погиб участник кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Молотов. Он был инструктором полка Калиновского и "Азов". Мужчине был 71 год.