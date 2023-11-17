Игнорирующих повестки остановят на блокпосту: в Херсонской усилили поиски уклонистов, — ОВА (видео)

По словам главы ОВА Александра Прокудина, национальной полиции поручено проверять на блокпостах, не проигнорировал ли тот или иной военнообязанный полученную ранее повестку.

В Херсонской ОВА решили предпринять дополнительные усилия по части мобилизации. На блокпостах будут проверять, не проигнорировал тот или иной житель области повестку. Об этом заявил глава военной администрации Александр Прокудин.

"Национальная полиция получила поручение активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинского долга. На блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку", — отметил глава ОВА.

Он также добавил, что будут предприниматься дополнительные меры в отношении нарушителей комендантского часа.

И, ко всему прочему, напомнил о запрете публикации мест, по которым можно точно определить, куда попала российская ракета при обстреле.

Напомним, что не так давно обновился список категорий граждан, которые не подлежат мобилизации в Украине в 2023 году. Среди прочего от мобилизации освобождаются соискатели профессионального и высшего образования, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме.

Также сообщалось, что в Раде заявили, что уклоняться от мобилизации пытается 1-5% украинцев, что не столь критично для обороны.