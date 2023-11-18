Россия массово атаковала Украину дронами-камикадзе: БПЛА летали по областям несколько часов
Воздушные силы предупредили об активности вражеских БПЛА еще вечером 17 ноября. Об отмене угрозы объявили только ночью 18 ноября.
Вечером 17 ноября российские оккупанта атаковали украинские города дронами-камикадзе Shahed. Так, воздушные силы предупредили об активности вражеских БПЛА еще в 19:41
"Угроза применения вражеских ударных БПЛА с юга! Следите за нашими сообщениями. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!" — заявили Воздушные силы.
Уже через несколько минут тревога была объявлена в Днепропетровской области.
"Группа вражеских дронов движется с юго-востока в направлении Павлограда", — было сказано в сообщении.
Позже об опасности предупредили жителей Харьковской и Полтавской областей. В 20:59 Воздушные силы сообщили, что дроны движутся непосредственно в сторону Полтавы. Кроме того, другая группа БПЛА двигалась на границе Днепропетровской и Харьковской областей.
"Еще одна группа враждебных БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей движется на северо-запад!" — сообщили в ВСУ.
Затем стало известно о новой группе дронов, которые двигались из Херсонской в сторону Николаевской области. Позже об опасности предупредили жителей Кривого Рога, Миргорода и Запорожья. Затем тревога была объявлена в Кировоградской области. В 22:00 БПЛА уже двигались в Черкасской области.
"Атака "Шахедов" с юга продолжается! Очередная группа ударных дронов Николаевской области, движется на северо-запад. Угроза применения ударных БПЛА для областей, где объявлена воздушная тревога, остается!" — написали Воздушные силы ВСУ в 22:32.
Позже стало известно, что российские дроны прилетели в Киевскую область. Затем они группы беспилотников начали движение с Киевщины и Черкащены в сторону Винницкой области. Другая группа двигалась из Полтавской в Черниговскую область.
"Группа вражеских дронов в Черкасской области в районе Канев. Другая группа "Шахедов" двигается вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей к северо-западу", — написали Воздушные силы в 23:16. Но уже в 23:44 появилось сообщение о движении беспилотников из Винницкой в Хмельницкую область.
"Очередная группа ударных дронов на границе Херсонщины и Николаевщины двигается на северо-запад. Угроза применения ударных БПЛА для областей, где объявлена воздушная тревога, остается!" — заявили в ВСУ в 00:01 18 ноября. Позже стало известно о новых дронах возле Киева.
В 00:39 в ВС сообщили, что вражеские беспилотники движутся из Николаевской в Одесскую область. Также они летели из акватории Черного моря. В 01:38 ночи появилось предупреждение о российских БПЛА для жителей Ровенской области.
Как сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 01:39 дроны двигались в Ровенскую из Хмельницкой области.
"К сожалению, без прилетов не обошлось", — сообщил администратор канала, однако подробности пока неизвестны.
Отбой воздушной тревоги в связи с активностью российских дронов был объявлен примерно в 02:30 ночи.
Напомним, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ накапливает ракеты и готовится к ударам по энергетике. По его словам, отопительный сезон для украинцев будет непростым, но противовоздушная оборона страны "находится в лучшем положении", чем прошлой зимой.