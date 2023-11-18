Украина создает роботов для эвакуации раненых бойцов с поля боя, — Минстратегпром (видео)

Как рассказала замминистра Анна Гвоздяр, кроме различных БПЛА есть также масса других наземных решений, над которым сейчас ведется работа. Дронов можно привлекать к решению большого количества задач.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины занимается созданием робота для эвакуации раненых солдат с поля боя. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Анна Гвоздяр в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, Украина должна быть более развита в технологическом плане, чем Россия. Более того, кроме различных БПЛА есть также масса других наземных решений, над которым сейчас ведется работа. Дронов можно привлекать к решению большого количества задач: подвозу боеприпасов или продовольствия.

Кроме того, как заявила Гвоздяр, ведется работа над роботом для эвакуации с поля боя получившего ранения солдата.

"Мы сейчас ищем роботизированное решение, в рамках которого робот мог бы хотя бы на не очень большую дистанцию ​​эвакуировать раненого, вытащить его из-под шквального огня, таким образом спасти медиков", — сказала Гвоздяр.

Она отметила, что медики, когда пытаются эвакуировать раненого, подвергают опасности свою жизнь. Поэтому, как предположила чиновница, роботы со временем станут незаменимыми помощниками военнослужащих на поле боя.

"Какой в ​​этом безусловный плюс: там, где нет человека на фронте и что-то выполняет свою задачу, человек не может пострадать", – подчеркнула замминистра.

Анна Гвоздяр о роботах и дронах на фронте

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" передаст военным сотни дронов до конца года. С августа "Укроборонпром" увеличил поставки БПЛА для фронта в сотни раз, а сейчас выпускает как небольшие FPV-дроны, так и аппараты с высокой дальностью полета.