Формируют новые резервы: ВС РФ перебрасывают тяжелую технику через Мариуполь в Бердянск (фото)

Враг вернулся к тактике переброски военной техники ночью. В Мариуполе были зафиксированы более 20 российских тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой, рассказал советник мэра.

В ночь с 17 на 18 ноября Вооруженные силы Российской Федерации перебросили военную технику через Мариуполь Донецкой области в направлении Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Более 20 тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой было переброшено ночью через Мариуполь в направлении Бердянска", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты вернулись к тактике переброски военной техники ночью. Тогда как характер и ее составляющая могут указывать на возможное новое формирование резервов на Запорожском направлении, в частности, их могут создавать на замену тем, которые были переброшены на север Донецкой области.

Переброска российской техники через Мариуполь

Переброска военной техники РФ в Бердянск: что известно

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 17 ноября рассказал, что в районе Мариуполя заметили активность российских оккупантов. Они начали перебрасывать военную технику на разные направления, в частности было зафиксировано перемещение врагом одного комплекса в направлении Бердянска и топливозаправщиков в сторону Никольского на Угледарском направлении. По его словам, увеличилось количество личного состава ВС РФ в лагерях на побережье Азовского моря.

16 ноября враг активизировал переброску военного обеспечения и личного состава через Мариуполь и район в направлении Бердянска. Петр Андрющенко отметил, что было замечено как минимум две колонны по десять грузовиков с БК.

Напомним, 17 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты начали перенаправлять большое количество топливозаправщиков из Мариуполя в Херсонскую область. Также во временно оккупированных южных регионах фиксируются новые подразделения ВС РФ.