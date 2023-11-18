ВС РФ начали применять в Украине новый дрон "Скальпель": чем он опасен (фото)

Барражирующий боеприпас стал дешевым аналогом "Ланцета" от производителя Zala. Изделие толком не показало себя в зоне боевых действий, но разработчики уже говорят о его существенной модернизации в 2024 году.

Российские военные используют на фронте в Украине новый барражирующий боеприпас "Скальпель" производства компании "КБ "Восток". Об этом сообщило российское госагентство ТАСС со ссылкой на разработчика аппарата КБ "Восток".

Захватчики получили 15 пробных единиц боеприпасов, пока речь идет о малосерийном производстве — по 20 дронов-камикадзе в месяц с возможностью увеличения объема поставок.

"Отзывы пилотов в основном, положительные — аппарат хорошо управляется, очень послушный, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться. Бойцы отмечают простоту изделия в подготовке к полету", — рассказали инженеры.

Один дрон "Скальпель" стоит около 3 300 долларов

"Скальпель", как говорят в КБ, стал дешевым аналогом БПЛА "Ланцет" фирмы Zala. Один упрошенный дрон стоит 300 тысяч рублей (3 300 долларов) без учета цены боевой части. Боеприпас способен пролететь на расстояние до 40 км с крейсерской скоростью до 120 км/ч.

"Отличий нашего изделия от "Ланцета" много — камера, система захвата целей. Кроме того, радиоканал "Ланцета" более устойчив к помехам", — добавили в компании.

До конца января 2024 года аппарат хотят модернизировать — поставить на него камеру с 10-30-кратным зумом на подвесе, систему захвата цели и самонаведения по видео.

Напомним, в Украине стартовал проект по производству ракет "земля-воздух", которые смогут сбивать дроны Shahed и, возможно, "Ланцеты" и "Орланы". Ракеты могут производить на 3D-принтерах.

Фокус ранее писал, что если война с Россией растянется на пять лет, нужно будет обеспечивать производство дронов буквально "в каждом дворе".