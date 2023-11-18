Дети и родственники 19 министров правительства Израиля воюют в составе ЦАХАЛ, — СМИ

По данным журналистов, некоторые родные чиновников выполняют боевые задачи в секторе Газа, а кое-кто уже получил ранения в войне с ХАМАС.

В Армии обороны Израиля на защиту страны встали дети и родственники президента и большинства членов 37-го кабинета министров. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

Как подчеркивает медиа, они призваны как рядовые граждане, некоторые находятся непосредственно в секторе Газа, а некоторые уже успели получить ранения.

Среди министров Израиля, чьи родные сейчас воюют в рядах ЦАХАЛ:

младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху — Авнер;

двое детей министра обороны Йоава Галанта;

семь членов семьи министра Бени Ганца, который в 2014 году занимал пост начальника штаба в операции "Несокрушимая скала", в том числе трое его сыновей и зять;

21 родственник, в том числе братья и племянники члена партии Ганца, министра Хили Трупера;

двое сыновей министра Гади Айзенкота;

сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, воюющий с самого начала боевых действий;

старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять несет службу в боевых инженерных войсках в глубине сектора Газа;

дочь министра экономики Нира Барката, как и его братья и племянники;

двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;

сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса служит на флоте;

все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;

двое детей министра образования Йоава Киша, призванные в резерв;

двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера, при этом один уже служит, а второй проходит процедуру призыва. Кроме того, призваны также двое племянников министра;

два брата министра финансов Бецалеля Смотрича;

18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира находится в процессе призыва, а два его зятя сейчас служат в резерве — один в Иудее и Самарии, второй в самом секторе Газа;

восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк — четверо ее дочерей и четверо зятьев;

члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, те, кто не служат, помогают в качестве добровольцев. Один из родственников министра получил ранение в ходе боевых действий;

сын министра Ифат Шаши-Битон служит солдатом гвардии, причем с первых дней войны;

сын и дочь министра юстиции Ярива Левина.

Дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в том числе от резерва. Дети от нынешнего брака еще маленькие.

Сын президента Ицхака Герцога воюет непосредственно в глубине самой Газы.

Напомним, 14 ноября Армия обороны Израиля объявила, что войска 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани" контролируют несколько правительственных зданий ХАМАСа в районах города Газа.

Кроме того, Армия обороны Израиля 16 ноября завершила операцию в западной части города Газа, очистив территорию от всех боевиков ХАМАСа.

В Израиле также заявили 17 ноября, что ЦАХАЛ достиг всех целей в Газе, но останавливаться не собирается.