Дети и родственники 19 министров правительства Израиля воюют в составе ЦАХАЛ, — СМИ
По данным журналистов, некоторые родные чиновников выполняют боевые задачи в секторе Газа, а кое-кто уже получил ранения в войне с ХАМАС.
В Армии обороны Израиля на защиту страны встали дети и родственники президента и большинства членов 37-го кабинета министров. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.
Как подчеркивает медиа, они призваны как рядовые граждане, некоторые находятся непосредственно в секторе Газа, а некоторые уже успели получить ранения.
Среди министров Израиля, чьи родные сейчас воюют в рядах ЦАХАЛ:
- младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху — Авнер;
- двое детей министра обороны Йоава Галанта;
- семь членов семьи министра Бени Ганца, который в 2014 году занимал пост начальника штаба в операции "Несокрушимая скала", в том числе трое его сыновей и зять;
- 21 родственник, в том числе братья и племянники члена партии Ганца, министра Хили Трупера;
- двое сыновей министра Гади Айзенкота;
- сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, воюющий с самого начала боевых действий;
- старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять несет службу в боевых инженерных войсках в глубине сектора Газа;
- дочь министра экономики Нира Барката, как и его братья и племянники;
- двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;
- сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса служит на флоте;
- все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;
- двое детей министра образования Йоава Киша, призванные в резерв;
- двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера, при этом один уже служит, а второй проходит процедуру призыва. Кроме того, призваны также двое племянников министра;
- два брата министра финансов Бецалеля Смотрича;
- 18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира находится в процессе призыва, а два его зятя сейчас служат в резерве — один в Иудее и Самарии, второй в самом секторе Газа;
- восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк — четверо ее дочерей и четверо зятьев;
- члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, те, кто не служат, помогают в качестве добровольцев. Один из родственников министра получил ранение в ходе боевых действий;
- сын министра Ифат Шаши-Битон служит солдатом гвардии, причем с первых дней войны;
- сын и дочь министра юстиции Ярива Левина.
Дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в том числе от резерва. Дети от нынешнего брака еще маленькие.
Сын президента Ицхака Герцога воюет непосредственно в глубине самой Газы.
Напомним, 14 ноября Армия обороны Израиля объявила, что войска 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани" контролируют несколько правительственных зданий ХАМАСа в районах города Газа.
Кроме того, Армия обороны Израиля 16 ноября завершила операцию в западной части города Газа, очистив территорию от всех боевиков ХАМАСа.
В Израиле также заявили 17 ноября, что ЦАХАЛ достиг всех целей в Газе, но останавливаться не собирается.