"От 3 до 8 километров": ВСУ "подвинули" оккупантов на Херсонщине, — Гуменюк (видео)

Теперь российские минометные расчеты не добивают до правого берега, но опасность продолжает представлять артиллерия.

Украинские войска "подвинули" ВС РФ на 3-8 километров от Днепра на левобережье Херсонской области. Из-за этого вражеские минометные расчеты не достают до правого берега. Такое заявление в эфире телемарафона 18 ноября сделала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Предварительно цифры варьируются от 3 до 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега. Уже минометные расчеты не достигают правого берега и это — определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать", — сказала она.

Однако пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что работы у защитников еще много. Несмотря на то, что Силы обороны ежедневно уничтожают по 4-10 российских артиллерийских систем, оккупанты продолжают атаковать ими правобережье.

"Это означает, что они имеют возможность подтягивать эти резервы, и пока их количество не имеет критического предела. То есть они не выбиты настолько, что не смогут подтягивать дополнительные силы. На место уничтоженных позиций возвращаются те, которые более свежие", — объяснила Гуменюк.

Она сообщила, что в целом на левом берегу Херсонщины находятся несколько десятков тысяч российских военных. По словам пресс-секретаря, в ВСУ знают точное количество, но не объявляют эту цифру, чтобы "не ориентировать врага".

"Врага там много, работы у нас тоже", — заявила руководительница пресс-центра.

Также она рассказала, что создание врагом ударных группировок в регионе не фиксируется. То есть ВС РФ не имеют достаточно мощностей, чтобы готовиться к активным действиям.

"Они занимают прочную оборону", — добавила Гуменюк.

Напомним, снайпер СБУ установил мировой рекорд, ликвидировав российского оккупанта на расстоянии 3,8 километра. Выстрел был осуществлен из украинской винтовки "Властелин Горизонта".

Украинские защитники показали, как уничтожили спрятанную ВС РФ станцию РЭБ. Дрон залетел прямо в блиндаж, где она работала.