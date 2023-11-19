"С мобилизацией будет сложно, но это необходимо": Подоляк прокомментировал имеющиеся проблемы (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что военные должны говорить о проблемах с мобилизацией в Украине.

В эфире телемарафона Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, заявил о том, что военные должны объяснять людям, каким образом идет набор в ВСУ и давать четкую аргументацию процессу мобилизации.

"Должно быть четкое понимание, то есть ли там есть трудности. Мы говорим, что с мобилизацией все нормально, нам не нужны дополнительно люди. А после этого оказывается, что на улицах кого-то останавливают, забирают и увозят в ТЦК. Военные должны объяснять, что будет сложно и с мобилизацией будет сложно, но это необходимо. Военные должны давать аргументацию, не пафосную аргументацию, что понятно, что нужно защищать страну, а объяснять, что будет обучение, будет обеспечение амуницией. Должны иначе общаться с теми или иными социальными группами", — заявил Подоляк в эфире телемарафона.

Фокус уже писал о том, можно ли проигнорировать повестку, которую вручил представитель ЖЭКа. В некоторых городах повестки намеренно прикрепляют к бумажным платежкам за коммунальные услуги. По словам адвоката Андрея Межирицого, ТЦК могут их передавать ЖЭКу с требованием вручить военнообязанному лицу. По словам адвоката, такой способ оповещения военнообязанных не несет никаких последствий, ведь такую повестку нельзя считать врученной.

Также Фокус писал о том, призыв каких военнообязанных в приоритете в Украине. По словам военного обозревателя Александра Коваленко, в рядах ВСУ необходимы не просто люди с улицы, у которых нет мотивации бороться, ведь это будет иметь последствия в будущем.

Напоминаем, что начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, заявила в эфире телемарафона, что ВСУ "подвинули" оккупантов в Херсонской области на 3-8 километров от Днепра, как уже писал Фокус.