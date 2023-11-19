Наступление ВСУ в Херсонской области: идет переброска дополнительных сил на левый берег Днепра, - ISW

Американские аналитики пишут, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Херсонской области и перебрасывают на левый берег Днепра дополнительную пехоту.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) в вечернем отчете за 18 ноября, отметили, что ВСУ продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области и перебрасывают на этот участок фронта дополнительную пехоту.

По словам аналитиков, ВСУ при поддержке артиллерии нанесли удар по подразделениях ВС РФ в районе населенных пунктов Пойма (4 км от Днепра и 10 км юго-восток от Херсона), Песчановка (3 км от Днепра и 13 км от Херсона, а также Крынки (2 км от Днепра и 30 км от Херсона). При этом, как пишут эксперты продолжается переброска украинской пехоты на левый берег Днепра.

Согласно сводке ISW, продолжается контрбатарейная борьба между ВСУ и ВС РФ на этом участке фронта. Эксперты, со ссылкой на сообщения российских военных блогеров, пишут, что те беспокоятся по поводу украинских контрбатарейных возможностей.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) в вечернем отчете за 18 ноября, отметили, что ВСУ продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области и перебрасывают на этот участок фронта дополнительную пехоту Фото: ISW

В то же время Генеральный штаб ВСУ в утреннем отчете за 19 ноября сообщил, что контрбатарейная борьба продолжается на левом берегу Днепра в Херсонской области и ВСУ наносят огневое поражение тылам оккупантов. Силы обороны, согласно сообщению, продолжают удерживать ранее отвоеванные позиции на этом участке фронта.

При этом за последние сутки украинская авиация нанесла 6 ударов по местам скопления живой силы российских оккупантов. Были поражены российские пункты управления, склады с оружием и техникой.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, за сутки примерные потери ВС РФ на всех участках фронта составили 1190 человек, 13 танков и 18 артиллерийских систем.

Напоминаем, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что военные должны говорить о проблемах с мобилизацией в Украине. По его словам, военные должны объяснять людям, каким образом идет набор в ВСУ и давать четкую аргументацию процессу мобилизации, как уже писал Фокус.

Также, согласно сообщению начальницы пресс-центра Сил обороны Юга Украины, ВСУ смогли отбросить российские войска в Херсонской области на расстояние от 3 до 8 км от реки Днепр, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что представитель Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил, что ВС РФ готовятся к "жесту доброй воли" в Херсонской области. Российские оккупанты воруют "все подряд" у местных и набивают этим целые грузовики. Кроме того, по данным обладминистрации, в оккупированной части региона теперь значительно сложнее получить медицинскую помощь — нужно ехать в Крым.