В РФ жены мобилизованных потребовали вернуть мужей: власти провели с ними беседу

Родственники российских мобилизованных хотели устроить митинги в нескольких городах. В одном из них чиновники сослались на "нарушение принципа законности" акций.

В Новосибирске власти не позволили провести митинг женам российских мобилизованных, которые требуют возвращения своих мужей из Украины. Вместо этого с ними побеседовали местные чиновники, однако журналистов на встречу не пустили. Об этом сообщает "Настоящее время".

19 ноября родственники российских мобилизованных решили устроить митинги в нескольких городах, однако ни одно из подобных мероприятий не согласовали. В мэрии Новосибирска, например, отказали в проведении упомянутой акции, сославшись на "нарушение принципа законности".

Спустя время мероприятия все же согласовали в формате собрания в доме культуры, сообщает издание "Курьер. Среда". По информации авторов публикации, на собрании было примерно 30 человек, при этом полицейских и госчиновников оказалось больше, чем родственников российских мобилизованных.

Вход разрешили только через металлоискатели. Мобилизованных и их родственников досматривали внутри помещения: содержимое сумок, надписи на плакатах.

"Большая часть родственников не хочет разговаривать со СМИ, — отмечали авторы публикации. — Все в зашуганном состоянии, полиция проверяет, что на плакате у каждого".

Участницы собрания в ДК Новосибирска сказали, что не верят в то, что после этой встречи чиновники учтут их требования. Родственники мобилизованных в рядах оккупационной группировки, воюющей в Украине, пытаются добиться предельного срока пребывания на войне — 1 год, а также увольнения всех раненых. В довершение всего, выдвигается требование расширить список заболеваний, при наличии которых не будут брать в армию.

Напомним, что комбат ВСУ назвал главную задачу войны, и это не освобождение территорий.

Также сообщалось, что в ВСУ ответили, как F-16 повлияют на ход войны.