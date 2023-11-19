"Уже были обсуждения": в Воздушных силах объяснили, сократят ли тревоги при угрозе МиГ-31 (видео)

Воздушные силы сразу сократят продолжительность воздушной тревоги, когда будут иметь соответствующее решение, заявил представитель воздушного командования Игнат.

При старте российского истребителя МиГ-31 в Украине объявляют воздушную тревогу, длящуюся более трех часов и угрожающую экономике и предприятиям, которые вынужденно останавливаются. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, принято ли решение о сокращении продолжительности сигнала воздушной тревоги. Об этом офицер заявил в эфире Всеукраинского телемарафона.

Игнат ответил на вопросы журналистов, которые напомнили о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о вреде длительных тревог. В частности, глава государства предложил подумать над решением, которое бы позволило не останавливать экономику из-за носителей ракет "Кинжал". По мнению офицера, "в небольшом кругу состоялось обсуждение этого вопроса". Однако решения пока нет. Когда оно будет, Воздушные силы его выполнят.

"Будет такое решение — Воздушные силы будут выполнять, здесь без вариантов. О том, когда оно будет, я не имею такой информации", — заявил Игнат.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, российское командование применяет баллистические ракеты "Кинжал" с первых дней вторжения в Украину, информировали СМИ. Часть из них удалось сбить силам ПВО Украины. В частности, в Воздушных силах ВСУ в августе 2023 года сообщили, что удалось обезвредить 13 "Кинжалов" в течение 20 месяцев войны.

О том, сколько же ракет этого типа выпустил враг, отыскать данных не удалось. Однако, Генштаб ВСУ сообщал о нескольких случаях: в мае 2022 года россияне ударили по базам отдыха под Одесской областью (ранены два человека), в августе 2022 года — по Винницкой области (были попадания по военной инфраструктуре, о количестве пострадавших не сообщили), в марте 2023 года (по объектам критической инфраструктуры), в мае 2023 года — по Киеву. При этом 6 мая 2023 года стало известно о первом успешном сбитии первой ракет "Кинжал", а 16 июня их сбили шесть штук — использовали ЗРК Patriot.

Отметим, 15 ноября президент Зеленский поручил командованию найти решение, чтобы взлеты МиГ-31, носителя "Кинжалов", не вредили украинской экономике. При этом Юрий Игнат пояснил, что тревоги стали длиннее, поскольку россияне начали дозаправлять истребители в воздухе. Между тем эксперт объяснил, чем это грозит украинскому бизнесу: как минимум, парализуется торговля, потому что люди не могут приобрести продукты в закрытых магазинах.

Напоминаем, бойцы ВСУ показали попадание по комплексу ПВО "Панцирь-С1" ВС РФ на Херсонщине: снаряд до цели пролетел более 60 км. В то же время западные СМИ рассказали об угрозах для поставок болгарских снарядов. По словам владельца компании-производителя, в стране действуют российские спецагенты.