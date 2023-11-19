"Без рук, без ног, без чего-то еще": оккупант — о потерях ВС РФ под Авдеевкой (видео)

По словам российского военного, в Ростове-на-Дону раненых уже приходится размещать в гражданских больницах, а некоторых кладут на пол в коридоре. Везут и "немало" погибших.

Оккупационная группировка российских войск несет значительные потери на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, опубликовавшее запись телефонного разговора, предположительно, российского солдата.

По словам российского военного, в Ростове-на-Дону раненых уже приходится размещать в гражданских больницах, а некоторые спят на полу в коридоре.

Речь представителя оккупационных войск изобилует обсценной лексикой

"Народу много, пацанов, бл**ть, вообще везут машинами каждый день. Да, п***ец [ужас], я же в гражданской больнице лежу, бл*ть, потому что, там все забито, на**уй [совсем]. В три этажа, бл*ть, все лежат без рук, без ног, без чего-то еще, на**й [совсем], кто с чем", — говорит мужской голос, предположительно, российского военного на опубликованной аудиозаписи.

С его слов, раненых и погибших российских оккупантов ежедневно привозят на "Камазах". Их "немало".

"Сюда везут в основном авдеевских с разных сторон…" — говорится в публикации.

Напомним, что в сводке британской разведки рассказали, как изменится ситуация на фронте этой зимой. Наиболее сложные наземные боестолкновения будут проходить на Купянской оси, в районе Авдеевки, а также на левобережье Днепра в Херсонской области. На упомянутых направлениях ни у одной из сторон нет преимущества.

Также сообщалось, что в районе Авдеевки погиб украинский марафонец Сергей Иваненко.