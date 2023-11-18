"На трех участках": в Британии рассказали, как изменится ситуация на фронте зимой

Самые интенсивные наземные бои идут на Купянской оси, в районе Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ни одна из сторон не достигала существенного прогресса на этих направлениях, рассказали в британской разведке.

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На востоке Украины почти нет перспектив относительно серьезных изменений на линии фронта с наступлением холодов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", — говорится в сообщении.

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Извлекли уроки: ВС РФ создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области, — ISW

В британской разведке рассказали, что в течение последней недели самые интенсивные наземные бои идут на трех участках — на Купянской оси в Луганской области, в районе Авдеевки в Донецкой области, на левом берегу Днепра в Херсонской области, где Вооруженные силы Украины создали плацдарм.

В оборонном ведомстве Великобритании отметили, что ни украинская, ни российская стороны не достигли существенного прогресса ни на одном из этих направлений. Однако Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нести особенно большие потери на Авдеевском направлении.

Разведка со ссылкой на отчеты очевидцев отметила, что важную роль в прекращении атак с обеих сторон продолжают играть беспилотные летательные аппараты и артиллерия, особенно кассетные снаряды.

Напомним, 17 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин заявил, что российские военные могут пытаться осуществить перегруппировку из-за успешных действий украинских бойцов на левом берегу Херсонской области. По его словам, враг выстроил многоэшелонированную систему обороны. Также он считает, что оккупанты предполагали, что им придется отступать с левобережья.

Тогда же военнослужащий ВСУ Егор Фирсов рассказал, что в районе Авдеевки Донецкой области аэроразведка фиксирует много уничтоженной российской техники и погибших оккупантов. Он отметил, что сейчас враг притих и, вероятно, планирует перегруппироваться.