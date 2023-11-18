Извлекли уроки: ВС РФ создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области, — ISW

По словам аналитиков, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок, где удерживают позиции ВСУ. Более того, ВС РФ не размещают силы на непосредственной линии фронта.

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Российские войска извлекли уроки из обороны в Запорожской области, а потому создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 17 ноября сказано, что в Генштабе ВСУ уже признали, что у россиян в Херсонской области есть серьезная линия укреплений. Более того, аналитики уверены, что ВС РФ на протяжении нескольких месяцев возводили там сложные блиндажи.

Также, как считают эксперты, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом населенном пункте позиции удерживают Силы обороны Украины. Примечательно также то, что, как сказано в отчете, ВС РФ не размещают силы на непосредственной линии фронта. Возможно, они пытаются защитить живую силу от ударов артиллерии ВСУ и БПЛА.

В ISW сообщили, что командование ВС РФ в Херсонской области не стало вводить в бой дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии и 7-й десантно0штурмовой дивизии. Их решили сохранить в тыловых районах или на второстепенных эшелонах обороны.

Однако, как отметили аналитики, ВС РФ в Херсонской области не создали сплошных видимых оборонительных укреплений. Предполагается, что они построили рассредоточенную сеть отдельных укреплений. Они могут быть эффективным в том случае, если ВСУ не смогут их выявить, что будет куда легче в зимних условиях.

Напомним, что спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк рассказала, что мешает наступлению ВСУ на левом берегу Херсонщины. По ее словам, ухудшение погодных условий усложняет бои. Это касается как оккупантов, так и украинских защитников.