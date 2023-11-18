"На трьох ділянках": у Британії розповіли, як зміниться ситуація на фронті взимку

Найінтенсивніші наземні бої точаться на Куп'янській осі, в районі Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Жодна зі сторін не досягала істотного прогресу на цих напрямках, розповіли в британській розвідці.

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На сході України майже немає перспектив щодо серйозних змін на лінії фронту з настанням холодів. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"З настанням холодної зими на сході України майже немає найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

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Винесли уроки: ЗС РФ створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області, — ISW

У британській розвідці розповіли, що протягом останнього тижня найінтенсивніші наземні бої точаться на трьох ділянках — на Куп'янській осі в Луганській області, в районі Авдіївки в Донецькій області, на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де Збройні сили України створили плацдарм.

В оборонному відомстві Великої Британії зазначили, що ні українська, ні російська сторони не досягли істотного прогресу на жодному з цих напрямків. Проте Збройні сили Російської Федерації продовжують зазнавали особливо великих втрат на Авдіївському напрямку.

Розвідка з посиланням на звіти очевидців наголосила, що важливу роль у припиненні атак з обох сторін продовжують відіграти безпілотні літальні апарати та артилерія, особливо касетні снаряди.

Нагадаємо, 17 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін заявив, що російські військові можуть намагатися здійснити перегрупування через успішні дії українських бійців на лівому березі Херсонської області. З його слів, ворог вибудував багатоешелоновану систему оборони. Також він вважає, що окупанти передбачали, що їм доведеться відступати з лівобережжя.

Тоді ж військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов розповів, що в районі Авдіївки Донецької області аеророзвідка фіксує багато знищеної російської техніки та загиблих окупантів. Він наголосив, що наразі ворог притих та, ймовірно, планує перегрупуватися.