"Кладбище трупов": боец ВСУ объяснил последствия штурмов россиян в районе Авдеевки (видео)

Несколько недель назад оккупанты отправляли для реализации своих планов наступления танки, "Солнцепеки", БМП, БТР, артиллерию, но сейчас наблюдается некоторое затишье.

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Аэроразведка фиксирует "кладбища уничтоженной российской техники и трупов оккупантов" в районе Авдеевки. Подробности в стриме "Украинской правды" сообщил военнослужащий ВСУ Егор Фирсов, бывший народный депутат.

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В локации, где находится защитник, наблюдаются десятки, возможно, и сотни единиц бронетехники. Также на поле боя большое количество погибших российских захватчиков.

Три недели назад защитники наблюдали, как российские захватчики применяли множество техники. Оккупанты отправляли для реализации своих планов танки, "Солнцепеки", БМП, БТР, артиллерию, но их замыслы потерпели неудачу.

"Недавно видишь их одиночные бронированные машины и все", — сообщил он.

По его словам, враг притих и, вероятно, перегруппируется. Фирсов прогнозирует, что оккупанты пойдут новой волной в наступление.

Битва за Авдеевку — данные от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ за 17 ноября, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские защитники регулярно отражают российские атаки. В отчете говорится о том, что воины стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Напрасными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В этой локации украинские воины отбили 17 атак.

Напомним, военный обозреватель спрогнозировал действия оккупантов в районе "Коксохима". Россияне трассу 0542, как отметил аналитик Александр Коваленко, пытались перерезать еще 10 октября во время своей первой волны наступления, используя два эшелона — первый и второй, поэтому снова будут стремиться взять ее под огневой контроль.