"Есть специфика": военный обозреватель спрогнозировал действия оккупантов в районе "Коксохима" (видео)

Россияне трассу 0542, как отметил аналитик Александр Коваленко, пытались перерезать еще 10 октября во время своей первой волны наступления, используя два эшелона — первый и второй, поэтому снова будут стремиться взять ее под огневой контроль.

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Во время третьей волны атаки российские оккупанты будут пытаться прорваться на территорию Авдеевского коксохимического завода, поскольку предыдущие попытки были неудачными. Подробности сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление", в эфире телеканала "Прямий".

Российские оккупанты вынуждены вести боевые действия в условиях промышленной зоны, где есть своя специфика. Оккупанты вряд ли смогут это полноценно использовать. Это гораздо труднее, чем воевать в городских условиях.

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Промышленная зона является большой. По словам специалиста, фактически это вся северная часть Авдеевки.

"Достаточно серьезно укрепленная локация", — отметил эксперт.

Не менее важной для оккупантов является трасса 0542. Россияне именно эту трассу пытались перерезать еще 10 октября во время своей первой волны наступления, используя два эшелона — первый и второй.

"Во время своей третьей волны они будут пытаться продвигаться не столько перерезать 0542, сколько взять ее под огневой контроль, а также будут пытаться прорваться именно на "Коксохим"", — заявил Коваленко.

Бои за Авдеевку от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Напрасными были наступательные действия противника в районах Новокалиново, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отбили 18 атак.

Напомним, в конце октября Коваленко назвал главную цель россиян в наступлении на Авдеевку. Российские войска, как заявил военно-политический обозреватель, намеревались перерезать железную дорогу в северном секторе от Авдеевки в Донецкой области и захватить село Тоненькое, что позволило бы им окружить город.