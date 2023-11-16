"Є специфіка": військовий оглядач спрогнозував дії окупантів в районі "Коксохіму" (відео)

Росіяни трасу 0542, як зазначив аналітик Олександр Коваленко, намагалися перерізати ще 10 жовтня під час своєї першої хвилі наступу, використовуючи два ешелони – перший та другий, тому знову прагнутимуть взяти її під вогневий контроль.

Related video

Під час третьої хвилі атаки російську окупанти намагатимуться прорватися на територію Авдіївського коксохімічного заводу, оскільки попередні спроби були невдалими. Подробиці повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив", в ефірі телеканалу "Прямий".

Російські окупанти змушені вести бойові дії в умовах промислової зони, де є своя специфіка. Окупанти навряд чи зможуть це повноцінно використовувати. Це набагато важче, аніж воювати в міських умовах.

Важливо

"Коксохім став пасткою": голова міської ВА пояснив наступ РФ в районі Авдіївки (відео)

Промислова зона є великою. Зі слів фахівця, фактично це уся північна частина Авдіївки.

"Достатньо серйозно укріплена локація", – зазначив експерт.

Не менш важливою для окупантів є траса 0542. Росіяни саме цю трасу намагалися перерізати ще 10 жовтня під час своєї першої хвилі наступу, використовуючи два ешелони – перший та другий.

"Під час своєї третьої хвилі вони будуть намагатися просуватися не стільки перерізати 0542, скільки взяти її під вогневий контроль, а також будуть намагатися прорватися саме на "Коксохім"", – заявив Коваленко.

Бої за Авдіївку від Генштабу ЗСУ

Російські війська, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Марними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Коваленко назвав головну ціль росіян у наступі на Авдіївку. Російські війська, як заявив військово-політичний оглядач, мали намір перерізати залізницю на північному секторі від Авдіївки на Донеччині та захопити село Тоненьке, що дало б їм змогу оточити місто.