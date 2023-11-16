"Подтянули химическую бригаду": в ВСУ рассекретили планы войск РФ в районе Авдеевки (видео)

Российская армия пытается перехватить наступательную инициативу и осуществляет попытки истощения Сил обороны Украины.

Related video

Российские оккупанты отправили в район Авдеевки несколько общевойсковых армий и химическую бригаду. Об этом сообщил в эфире телеканала "Еспресо" военнослужащий Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По его мнению, захват города для захватчиков является политическим вопросом. Для реализации своих планов они применяют ТОС-1А "Солнцепек" и "Буратино".

Важно

"Все больше окружения": ВС РФ продвинулись дальше от железной дороги на севере Авдеевки, — Bild (карты)

"Авдеевка сильно стянула их войска и требует большой концентрации их сил", — сообщил он.

Тимочко добавил, что за месяц времени российские оккупанты не смогли достичь результатов. В то же время постоянные штурмы негативно влияют и на украинские войска. Военнослужащий отметил, что перед российской армией стояла задача перехватить наступательную инициативу. Он отметил, что российские войска стремятся оккупировать Донецкую и Луганскую область в административных границах.

"Россияне всеми имеющимися силами будут пытаться перейти в контрнаступление", — пояснил он.

Тимочко обратил внимание на тот факт, что российские войска, когда начинают увеличивать количество атак и применяют пехоту, впоследствии происходят прорывы. Он вспомнил, что такие ситуации уже были на Харьковской и Херсонской областях.

Смотреть с 5 мин.

Бои за Авдеевку от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 16 ноября, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Напрасными были наступательные действия противника в районах не только Авдеевки, но и Новокалиново и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отбили 18 атак российских оккупантов.

Напомним, 16 ноября в Британии объяснили, зачем РФ Авдеевка. В разведке считают, что оккупанты воевали почти десять лет за этот город, поэтому стремятся его захватить.