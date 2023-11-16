"Підтянули хімічну бригаду": у ЗСУ розсекретили плани військ РФ в районі Авдіївки (відео)

Російська армія намагається перехопити наступальну ініціативу та здійснює спроби виснаження Сил оборони України.

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Російські окупанти відправили в район Авдіївки кілька загальновійськових армій та хімічну бригаду. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо" військовослужбовець Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

На його думку, захоплення міста для загарбників є політичним питанням. Для реалізації своїх планів вони застосовують ТОС-1А "Солнцепек" та "Буратино".

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"Усе більше оточення": ЗС РФ просунулися далі від залізниці на півночі Авдіївки, — Bild (карти)

"Авдіївка сильно стягнула їхні війська й вимагає великої концентрації їхніх сил", – повідомив він.

Тимочко додав, що за місяць часу російські окупанти не змогли досягти результатів. Водночас постійні штурми негативно впливають й на українські війська. Військовослужбовець зазначив, що перед російською армією стояло завдання перехопити наступальну ініціативу. Він наголосив на тому, що російські війська прагнуть окупувати Донецьку та Луганську область в адміністративних межах.

"Росіяни усіма наявними силами будуть намагатися перейти у контрнаступ", – пояснив він.

Тимочко звернув увагу на той факт, що російські війська, коли починають збільшувати кількість атак та застосовують піхоту, згодом відбуваються прориви. Він пригадав, що такі ситуації вже були на Харківщині та Херсонщині.

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Бої за Авдіївку від Генштабу ЗСУ

Російські війська, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ за 16 листопада, не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Марними були наступальні дії противника в районах не тільки Авдіївки, але й Новокалинового та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак російських окупантів.

Нагадаємо, 16 листопада у Британії пояснили, навіщо РФ Авдіївка. У розвідці вважають, що окупанти воювали майже десять років за це місто, тому прагнуть його захопити.