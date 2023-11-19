Наносят огневое поражение: ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра, — Генштаб (карта)

По данным командования, ударными дронами нанесены удары по объектам критически важной инфраструктуры. На передовой имело место 45 боестолкновений.

Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом говорится в очередной вечерней сводке Генштаба Украины, опубликованной в Facebook в воскресенье, 19 ноября.

По данным командования, позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области используются, чтобы наносить огневое поражение противнику.

Основная часть левобережья Днепра была оккупирована российской группировкой с начала полномасштабной войны. Часть Херсонской области на правом берегу ВСУ освободили осенью прошлого года.

Левобережье Днепра

В сводке Генштаба также приводится статистика обстрелов за минувшие сутки: ВС РФ 16 раз обстреляли территорию Украины с помощью авиации и 41 раз — с помощью систем залпового огня. Есть пострадавшие.

Ударными дронами нанесены удары по объектам критически важной инфраструктуры; на передовой имело место 45 боестолкновений.

Напомним, что в РФ жены мобилизованных потребовали вернуть мужей, но вместо запланированной протестной акции власти решили провести с ними беседу.

Также сообщалось, что российский оккупант рассказал о потерях российских войск под Авдеевкой.