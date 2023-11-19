Наносят огневое поражение: ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра, — Генштаб (карта)

По данным командования, ударными дронами нанесены удары по объектам критически важной инфраструктуры. На передовой имело место 45 боестолкновений.

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Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом говорится в очередной вечерней сводке Генштаба Украины, опубликованной в Facebook в воскресенье, 19 ноября.

По данным командования, позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области используются, чтобы наносить огневое поражение противнику.

Основная часть левобережья Днепра была оккупирована российской группировкой с начала полномасштабной войны. Часть Херсонской области на правом берегу ВСУ освободили осенью прошлого года.

Левобережье Днепра

В сводке Генштаба также приводится статистика обстрелов за минувшие сутки: ВС РФ 16 раз обстреляли территорию Украины с помощью авиации и 41 раз — с помощью систем залпового огня. Есть пострадавшие.

Ударными дронами нанесены удары по объектам критически важной инфраструктуры; на передовой имело место 45 боестолкновений.

Напомним, что в РФ жены мобилизованных потребовали вернуть мужей, но вместо запланированной протестной акции власти решили провести с ними беседу.

Также сообщалось, что российский оккупант рассказал о потерях российских войск под Авдеевкой.