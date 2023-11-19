Наносять вогневе ураження: ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Дніпра, — Генштаб (карта)

За даними командування, ударними дронами завдано ударів по об'єктах критично важливої інфраструктури. На передовій було 45 бойових зіткнень.

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Сили оборони України продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра. Про це йдеться в черговому вечірньому зведенні Генштабу України, опублікованому у Facebook у неділю, 19 листопада.

За даними командування, позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області використовуються, щоб наносити вогневе ураження противнику.

Основна частина лівобережжя Дніпра була окупована російським угрупованням від початку повномасштабної війни. Частину Херсонської області на правому березі ЗСУ звільнили восени минулого року.

Лівобережжя Дніпра

У зведенні Генштабу також наведено статистику обстрілів за минулу добу: ЗС РФ 16 разів обстріляли територію України за допомогою авіації та 41 раз — за допомогою систем залпового вогню. Є постраждалі.

Ударними дронами завдано ударів по об'єктах критично важливої інфраструктури; на передовій відбулося 45 бойових зіткнень.

Нагадаємо, що у РФ дружини мобілізованих вимагали повернути чоловіків, але замість запланованої протестної акції влада вирішила провести з ними бесіду.

Також повідомлялося, що російський окупант розповів про втрати російських військ під Авдіївкою.