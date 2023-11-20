Мобилизация в Украине: кто может уволиться с военной службы в ВСУ

Несмотря на военное положение украинские военнослужащие имеют право на увольнение. Однако для этого нужны определенные основания.

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация населения. Однако военные могут уволиться со службы в ВСУ, если имеют на это законные основания. В этом разобрались журналисты "24 канала".

Кто может уволиться с военной службы в Украине?

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", в военное время со службы можно уволиться:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по возрасту;

в связи с приговором суда.

Как происходит увольнение со службы в ВСУ?

Для того, чтобы уволиться в военное время, военный должен предоставить рапорт на имя командира своей части. В нем необходимо указать основания для увольнения, а также предоставить необходимые документы.

Командир обязан рассмотреть рапорт и принять решение об увольнении.

Важно, что рапорт необходимо подать вовремя — не позднее чем за 30 календарных дней до дня увольнения.

Можно ли сняться с воинского учета?

Статьей 37 того же закона установлены категории граждан, которых могут снимать с воинского учета.

Речь идет об украинцах, которые:

выбывают в другую местность к новому месту жительства;

выезжают на более чем три месяца за границу;

взяты на учет военнообязанных.

Также снять с воинского учета могут тех, кто закончил или досрочно прекратил альтернативную службу.

Напомним, есть еще несколько категорий граждан, которые могут быть снятыми с воинского учета. Фокус разобрался в соответствующем законе и объяснял, как отличаются требования для учетов призывников, военнообязанных и резервистов.

Украинские военные, которые уволились со службы, имеют право на единоразовые выплаты. Их размер зависит от оснований предоставления денежной помощи.