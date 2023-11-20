"Фантастика": боец ВСУ взорвал сеть, исполнив хит группы Metallica на бандуре (видео)

Известно, что песню сыграл заслуженный артист Украины, бандурист Тарас Столяр, который уже более года защищает дежраву на передовой.

Украинский защитник на передовой сыграл рок-композицию Nothing Else Matters популярной американской группы Metallica на бандуре. Видео исполнения хита завирусилось в сети. Его обнародовал известный волонтер и украинский гонщик Алексей Мочанов.

"Фантастика! Я сделаю все, чтобы Хэтфилд с Ульрихом узнали об этом исполнении и кайфонули. От души!", — подписал он видео.

На опубликованных кадрах видно, как боец ВСУ исполняет песню на бандуре.

Пользователи сети поразились игре музыканта:

Что это? Кто это? Как это? На заднем плане стоит обычный контрабас. В конце парень достает самый настоящий Ибанес. Нет лучшей иллюстрации для осознания того, какие же ребята у нас воюют.

Отбило дыхание... "Металлика" курит в стороне! По моему мнению, это — лучшее, что я слушал из "Металлики"! При всем уважении — согласитесь, это более, чем круто!

Божественно! Расплакалась, это руки, которые должны играть, а не держать оружие.... Что же вы наделали?

Поэтому "балалаечники" хотят уничтожить украинцев.

В комментариях под сообщением Алексея Мочанова корреспонденты сообщили, что исполнитель Nothing Else Matters на видео — Тарас Столяр, известный бандурист, Заслуженный артист Украины, который около 20 лет играл в Национальном академическом оркестре народных инструментов (НАОНИ) Украины. Исполнял партии бандуры для фильма "Дума о Тарасе Бульбе" (2009), некоторое время играл в составе украинской электронной группы ONUKA. С 24 февраля 2022 года он защищает Родину в рядах ВСУ.

Видео с игрой украинского военнослужащего набрало более 16 тысяч распространений в сети Фейсбук.

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