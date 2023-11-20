Операция "камни с неба": ВСУ ударили по аэродрому россиян на Херсонщине, — СМИ (видео)

ВС РФ разместили в Тарасовке три военно-транспортных российских самолета Ан-12. По ангару аэропорта отработали "специальными снарядами".

Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому оккупантов в селе Тарасовка в Херсонской области. В результате попадания у россиян потери, в частности, повреждены 2 самолета. Об этом сообщает издание ASTRA.

"Утром 18 ноября в оккупированном селе Тарасовка на улице Магистральной обстрелу подвергся аэродром. Два военно-транспортных российских самолета Ан-12 повреждены в результате атаки ВСУ, поврежден также ангар", — пишет издание.

О пострадавших ничего неизвестно.

Украинский телеграм-канал "Николаевский Ванек" ранее сообщал о взрывах в оккупированной Тарасовке. Здесь называют другую дату атаки — 17 ноября.

"В районе Тарасовки местные сообщают о каком-то внеплановом фестивале. Говорят детонирует что-то, что когда-то было техникой, видно черный дым, носятся военные машины. К*цапские освободители повылазили из домов, которые занимали. Наверное, что-то случилось", — говорится в сообщении.

Позже телеграмм-канал "Николаевский Ванек" обнародовал момент прилета. На кадрах видно, что удар пришелся прямо в здание на аэродроме и от него фактически ничего не осталось. Обломки бетона попали в припаркованные рядом российские самолеты.

"А вот и причина детонации 17.11 в районе Тарасовки, а именно на Тарасовском аэродроме 46.424165, 33.056157. Приехали на черных джипиках кого-то эвакуировать — а там уже некого эвакуировать. Отработка специальными снарядами под кодовым названием "камни с неба", — прокомментировал "Николаевский Ванек".

Напомним, что в районе Авдеевки Донецкой области за несколько дней таинственно исчезли три группы разведчиков ВС РФ. Их отправили на важное задание, но из 28 человек никто не вернулся.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении фронта украинские спецназовцы проникли в блиндаж российского подразделения . В частности, отмечается, что атаковали блиндаж, где могли находиться "кадыровцы". Украинская "ДРГ" якобы подобралась к тайнику подразделения ВС РФ, обошла караул и бросила гранату.