Склоняли мужчин к побегу: на Буковине разоблачили "банду", которая зарабатывала на уклонистах (фото)

По данным правоохранителей, подозреваемые самостоятельно искали военнообязанных граждан, которые были заинтересованы в уклонении от мобилизации. Задержанные гарантировали клиентам надежность маршрутов и защиту от правосудия в случае разоблачения.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Черновицкой области преступную группировку, которая создала канал незаконного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста. Об этом 20 ноября сообщила СБУ на собственном сайте.

Как отмечает Служба безопасности, за деньги фигуранты заранее подготовленными "лесными тропами" проводили уклонистов в соседнюю европейскую страну. Потенциальных призывников члены преступной группировки подыскивали благодаря собственным связям. При этом, чтобы склонить военнообязанных к незаконному пересечению государственной границы, подозреваемые "гарантировали" им надежность маршрутов и защиту от правосудия в случае задержания.

Фото СБУ Фото СБУ Фото СБУ

"По имеющимся данным, участники банды получали более 100 тысяч американских долларов "прибыли" в месяц... Стоимость "услуг" оценивали от 3 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда. В эту сумму входило консультирование клиентов относительно поведения во время скрытого пересечения госграницы и их "сопровождение" в соседнюю страну", — уточнили в Службе безопасности.

Во время операции был задержан организатор банды, 44-летний житель Буковины, и его четыре соратника, среди которых были лица с криминальным прошлым.

"Так, например, один из участников банды ранее неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений", — отмечают силовики.

По адресам проживания и в автомобилях задержанных было проведено 20 обысков, во время которых изъято:

мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности;

крупные суммы наличности, вероятно полученной преступным путем.

"Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Решается вопрос об избрании им меры пресечения — содержание под стражей", — говорится в информации СБУ.

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одесской области женщина придумала нехитрую схему переправки уклонистов за границу. Она подыскивала женщин с инвалидностью и женила их на мужчинах за 4500 долларов.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали жителей Сумской и Кировоградской областей, которые на надувных кругах хотели переплыть реку Тису и сбежать из Украины.