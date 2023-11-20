В Украине будут судить военного, который сбежал из части и призвал себя поймать (видео)

По информации следствия, вскоре после начала службы мужчина сбежал из воинской части и скрывался в Харькове. За содеянное ему грозит до 10-ти лет заключения.

В Украине будут судить военного, который сбежал из воинской части и призвал правоохранителей себя поймать. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации следствия, мужчина вступил в армию по мобилизации. Службу дезертир проходил в одной из воинских частей в Полтаве, однако вскоре он сбежал в Харьков, где скрывался.

Отмечается, что мужчина публиковал видео, в которых вызывающе просил работников Государственного бюро расследований себя найти. Одно из таких видео опубликовали в ГБР.

На видео видно, как мужчина едет в автомобиле и рассказывает, что находится в Харькове. Также он дерзко обращался к правоохранителям с призывом поймать его.

"За что вы деньги получаете, работаем, ловим меня. Давайте, не сидим на халяву, на деньгах казенного государства", — говорил мужчина.

Правоохранители поймали военнослужащего и задержали в конце сентября. Сейчас он находится под стражей, а обвинительный акт в отношении него направлен в суд. За самовольное оставление воинской части ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что беглому бойцу продолжили содержание под стражей еще на два месяца. Тогда следственный судья по делу Лариса Гольник заявляла, что избранная мера пресечения не предусматривает права внесения залога.

Также 15 июня в Ивано-Франковске осудили мужчину, который сбежал из воинской части. Ему назначили четыре года заключения. В частности, во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся.