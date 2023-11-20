Южноамериканские 9 мм: Чили выпускает новый 16-зарядный пистолет Tornado-F

Чилийские оружейники предпочли оснастить оружие рамкой из полимерных материалов. Из-за этого оружие стало более легким и устойчивым к коррозии.

Чилийская компания Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) намерена в декабре 2023 выпустить на чилийский рынок новый полуавтоматический пистолет Tornado-F калибра 9х19 мм. Первоначально прототип данной модели был известен как пистолет Volcano, а позже Volcano-F. Об этом 20 ноября сообщили в Army Recognition.

В рамках плана по возрождению сегмента ручного огнестрельного оружия чилийская стратегическая оборонная компания разработала две новые модели — Tornado-F и Esparta-F, которые отличаются от Volcano-F не стальной, а полимерной рамкой. Разработчики пришли к выводу, что полимер, в отличие от стали, кроме устойчивости к коррозии и легкости отражает современные производственные предпочтения, а также изменения в спросе и технологиях.

Подробнее о Tornado-F

Пистолет Tornado-F предназначен для непосредственной обороны, имеет эргономичный дизайн и защитные элементы, обеспечивающие надежность обращения. Устойчивая к ударам полимерная конструкция высокой плотности позволяет снизить массу оружия до 875 г с пустым магазином. При этом затвор, ствол и внутренние компоненты выполнены из стали в соответствии со стандартами ISO 9001.

Оружие имеет планку Пикатинни и отверстие в рукоятке для страховочного шнура. Емкость магазина составляет 16 патронов калибра 9х19 мм. Для разборки оружия не требуется специальных инструментов.

Ствол длиной 112,5 мм с шестью шестигранными канавками улучшает кучность стрельбы. При общей длине 207 мм, высоте 140 мм и ширине 30 мм Tornado-F достаточно удобен.

Обработка поверхности — фосфатирование и жидкая покраска — соответствует современным высоким стандартам для огнестрельного оружия.

Предшественник Tornado-F — писолет FAMAE Volcano

"Выпуск Tornado-F — важный шаг для компании Famae, знаменующий ее возвращение на мировой рынок оружия. Чилийские полицейские структуры и гражданское население проявили большой интерес к этой модели, и недавно началось ее серийное производство", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что В серии чешских пистолетов-пулеметов CZ Scorpion EVO 3 появилась новая более компактная модель CZ Scorpion EVO 3 S2 micro. Модификация отличается меньшими габаритами. В частности был установлен ствол длиной 140 мм, оснащенный спиральным трехщелевым пламегасителем.