Разрабатывали с Генштабом: в МИУ назвали три уровня защиты энергосистемы от воздушных атак РФ

По данным Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, различные объекты имеют разные степени защищенности, начиная от габионов и биг-бегов — от обломков дронов и ракет, и заканчивая бетонными конструкциями и специализированными сооружениями — от ракет.

Правительство Украины совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины реализует комплекс мер по защите энергетической инфраструктуры от воздушных атак России. Об этом стало известно на встрече с послом США в Украине Бриджит Бринк, где представители профильных министерств и ведомств обсудили вопросы технических решений для различных уровней защиты энергосистемы от возможных воздушных атак, передает пресс-служба Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Глава агентства Мустафа Найем рассказал о трех уровнях защиты энергетики:

Первый уровень защиты — сооружение габионов и биг-бегов. Эти конструкции предназначены для защиты объектов от обломков дронов и ракет. На сегодня Агентство восстановления Украины защитило таким образом 90 объектов в 21 области.

Второй уровень защиты — бетонные конструкции, строящиеся вокруг основной сети "Укрэнерго". Они предназначены для защиты от атак дронов и, в частности, "шахедов". Под защитой находятся 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень — защита от ракет. Он предусматривает защиту 22 подстанций от прямого попадания мощнейших ракет. Здесь Агентство восстановления Украины работает совместно с НЭК "Укрэнерго". Все проектные решения согласовываются с Генеральным штабом ВСУ и ГСЧС.

Посол США в Украине отметила важность данной встречи в контексте сохранения электроэнергии и тепла в условиях агрессивных действий со стороны России.

"Мы работаем 24/7, чтобы помочь сохранить свет, тепло и электроэнергию в условиях варварских атак России. Важная и продуктивная встреча, чтобы обсудить наши совместные усилия для защиты энергосистемы этой зимой", — сказала Бриджит Бринк.

Напомним, 14 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ВС РФ не отказались от прошлогодней тактики массированных обстрелов Украины, но в этот раз решили дождаться "приемлемых" для себя условий.

Ранее, 6 ноября в Главном управлении разведки МО Украины также рассказали, когда ВС РФ могут нанести массированный удар по Украине. По мнению представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ может применить ракеты разных типов или комбинированные удары с использованием ракет и БПЛА.