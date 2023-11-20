Армия Израиля обнаружила 55-метровый туннель под больницей в секторе Газа (видео)

Израильские военные отметили, что боевики ХАМАС цинично использовали жителей Газы и пациентов больницы "Аль-Шифа" в качестве живого щита.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили под больницей "Аль-Шифа" в Газе тоннель, который тянется на 55 метров под разрушенным войной комплексом. При этом глубина тоннеля составляет около 10 метров. Соответствующее видео было опубликовано 19 ноября пресс-службой ЦАХАЛ в соцсетях.

На кадрах виден узкий проход с арочной бетонной кровлей, заканчивающийся серой дверью. По данным израильских армейцев, тоннель под больницей заканчивался взрывостойкой дверью. При этом террористы ХАМАС отрицают, что тоннели расположены в объектах гражданской инфраструктуры, таких как больницы.

"Этот тип дверей используется террористической организацией ХАМАС для того, чтобы блокировать доступ израильских сил в командные центры и подземные объекты, принадлежащие ХАМАС", — говорится в заявлении представителей ЦАХАЛ.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал журналистам, что вход был обнаружен, когда военный бульдозер снес внешнюю стену больничного комплекса и обнаружил укрепленную шахту с винтовой лестницей, спускающейся на 10 метров.

"Она огромная, с металлическими винтовыми лестницами, затем она идет на протяжении 55 метров… и доходит до взрывостойкой двери", — сказал Хагари, отметив, что войска пока не пытались открыть дверь, опасаясь, что она может быть заминирована.

По данным разведки, туннель либо раздваивается, либо там находится "большое помещение для управления", добавил офицер.

Также Хагари сообщил, что когда израильские силы вошли на территорию больницы, то обнаружили белый пикап Toyota, в котором находились РПГ, взрывчатка, гранаты, и автоматы АК47. По его словам, этот пикап идентичен тем, которые использовались боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

"Уже несколько недель мы рассказываем миру о том, как цинично ХАМАС использует жителей Газы и пациентов больницы "Аль-Шифа" в качестве живого щита", — подчеркнули израильские военные.

Напомним, председатель израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби 17 ноября заявил, что Армия обороны Израиля достигла всех целей, которые были поставлены перед началом операции в секторе Газа, но останавливаться они не собирается. По его словам, израильские военные полны решимости довести эту битву до конца.