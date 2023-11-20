Более 200 единиц: "Армия дронов" за неделю уничтожила техники ВС РФ на миллионы долларов

По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать 39 танков, 5 систем ПВО, 41 БМП врага.

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА, собранных в рамках государственного проекта "Армия дронов", за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники противника. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Украинские воины продолжают успешно превращать вражескую технику в металлолом. Только за прошедшую неделю "птичками" поражено 39 танков, 31 пушку, 41 бронированную машину и 66 грузовиков. Мощные результаты от наших защитников", — отметил Федоров.

Всего за этот период "Армия дронов" поразила 214 единиц российской техники.

Какую технику ВС РФ уничтожили Силы обороны за неделю

Ударные подразделения ВСУ, которые обеспечиваются в рамках "Армии дронов", поразили и уничтожили:

39 танков оккупантов;

31 орудие;

41 бронированная машина;

66 грузовиков;

19 САУ;

4 единицы радиотехнического оборудования;

5 систем ПВО ("ТОР" и не только);

3 миномёта/ПТРК/пулемёта;

132 опорных пункта;

6 РСЗО.

Кроме того, защитники уничтожили 4 склада и 89 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Фото: t.me/zedigital

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что "Армия дронов" уничтожила 220 единиц техники ВС РФ. По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать несколько десятков танков, пушек и грузовиков оккупационных сил России.