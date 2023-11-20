Более 200 единиц: "Армия дронов" за неделю уничтожила техники ВС РФ на миллионы долларов
По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать 39 танков, 5 систем ПВО, 41 БМП врага.
Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА, собранных в рамках государственного проекта "Армия дронов", за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники противника. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Украинские воины продолжают успешно превращать вражескую технику в металлолом. Только за прошедшую неделю "птичками" поражено 39 танков, 31 пушку, 41 бронированную машину и 66 грузовиков. Мощные результаты от наших защитников", — отметил Федоров.
Всего за этот период "Армия дронов" поразила 214 единиц российской техники.
Какую технику ВС РФ уничтожили Силы обороны за неделю
Ударные подразделения ВСУ, которые обеспечиваются в рамках "Армии дронов", поразили и уничтожили:
- 39 танков оккупантов;
- 31 орудие;
- 41 бронированная машина;
- 66 грузовиков;
- 19 САУ;
- 4 единицы радиотехнического оборудования;
- 5 систем ПВО ("ТОР" и не только);
- 3 миномёта/ПТРК/пулемёта;
- 132 опорных пункта;
- 6 РСЗО.
Кроме того, защитники уничтожили 4 склада и 89 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее, 13 ноября, сообщалось, что "Армия дронов" уничтожила 220 единиц техники ВС РФ. По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать несколько десятков танков, пушек и грузовиков оккупационных сил России.