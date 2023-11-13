"Топовый результат": "Армия дронов" уничтожила 220 единиц техники ВС РФ (инфографика)

По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать несколько десятков танков, пушек и грузовиков оккупационных сил России.

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Украинские воины продолжают наносить сокрушительные удары по российским войскам с помощью дронов. За последнюю неделю с помощью беспилотников было уничтожено более 220 единиц вражеской техники. Об этом 13 ноября сообщил вице-премьер министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Министр поделился впечатляющими цифрами. Так, за последнюю неделю потери оккупантов в результате ударов дронами составили:

39 танков;

57 пушек;

51 грузовик;

34 бронированные машины и др.

"Украинские воины продолжают демонстрировать топовые результаты демилитаризации врага по всей линии фронта", — рассказал Федоров.

Федоров отметил, что на каждую цифру есть видео, подтверждающее уничтожение техники или позиций российских захватчиков.

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"Спасибо каждому, кто работает на победу. Продолжаем системно передавать Силам обороны дроны от государства", — написал Федоров.

Потери российской армии в результате работы операторов дронов ВСУ Фото: Telegram / Михаил Федоров

Что такое "Армия дронов"

Армия дронов — это государственная инициатива, которая направлена на покупку дронов для ВСУ, а также обучение операторов БПЛА.

Напомним, 13 октября сообщалось, что украинские военные установили рекорд — с помощью БПЛА за неделю удалось уничтожить 428 единиц техники россиян.