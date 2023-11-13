Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал Российско-украинская война

"Топовый результат": "Армия дронов" уничтожила 220 единиц техники ВС РФ (инфографика)

оператор БПЛА, БПЛА, дроны, оператор дрона, беспилотник, ВСУ дроны, армия дронов
Фото: Getty Images | Иллюстративное фото: оператор БПЛА ВСУ

По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать несколько десятков танков, пушек и грузовиков оккупационных сил России.

Related video

Украинские воины продолжают наносить сокрушительные удары по российским войскам с помощью дронов. За последнюю неделю с помощью беспилотников было уничтожено более 220 единиц вражеской техники. Об этом 13 ноября сообщил вице-премьер министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Министр поделился впечатляющими цифрами. Так, за последнюю неделю потери оккупантов в результате ударов дронами составили:

  • 39 танков;
  • 57 пушек;
  • 51 грузовик;
  • 34 бронированные машины и др.

"Украинские воины продолжают демонстрировать топовые результаты демилитаризации врага по всей линии фронта", — рассказал Федоров.

Федоров отметил, что на каждую цифру есть видео, подтверждающее уничтожение техники или позиций российских захватчиков.

Важно
"Невероятный подвиг": украинский дрон ювелирно поразил сразу два танка ВС РФ (видео)
"Невероятный подвиг": украинский дрон ювелирно поразил сразу два танка ВС РФ (видео)

"Спасибо каждому, кто работает на победу. Продолжаем системно передавать Силам обороны дроны от государства", — написал Федоров.

армия дронов, инфографика, уничтоженная техника, потери ВС РФ Fullscreen
Потери российской армии в результате работы операторов дронов ВСУ
Фото: Telegram / Михаил Федоров

Что такое "Армия дронов"

Армия дронов — это государственная инициатива, которая направлена на покупку дронов для ВСУ, а также обучение операторов БПЛА.

Напомним, 13 октября сообщалось, что украинские военные установили рекорд — с помощью БПЛА за неделю удалось уничтожить 428 единиц техники россиян.