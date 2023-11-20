Женщины в ВСУ: в армии растет количество защитниц Родины, — Минобороны

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, сейчас на фронте в Украине сражается наибольшее количество женщин в новейшей мировой истории.

С начала полномасштабной войны с Россией в украинской армии растет количество женщин. По состоянию на октябрь 2023 года на защите Родины стоят более 62 тысяч женщин, из них военнослужащих – почти 43,5 тысячи. Об этом сообщил Telegram-канал Military Media Center, который координируется Министерством обороны Украины.

"После полномасштабного вторжения количество женщин, вставших на защиту Родины, присоединившись к рядам ВСУ и другим военным формированиям, значительно возросло. Если в 2014 году общая численность женщин в ВСУ составила 49 926 человек, из них военнослужащих – 16 557 человек, то по состоянию на октябрь 2023 года (по данным Кадрового центра ВСУ) количество женщин в ВСУ возросло до 62 062 человек, из них военнослужащих – 43 479 человек", – говорится в сообщении Military Media Center.

В настоящее время в Вооруженных Силах Украины численность женщин составляет 7,3 % от общей численности личного состава ВСУ. Среди них:

офицеров – 7709 (6,6%);

сержант и старшин – 11 732 (6,6%);

солдат – 22 704 (4,4%);

курсантов – 1334 (18,1%);

гражданский персонал – 18 583 человека (48,2 %).

В том числе руководящие должности занимают 5160 военнослужащих женщин и почти столько же женщин выполняют боевые задачи непосредственно на фронте. На данный момент 13487 женщин-военнослужащих уже получили статус участника боевых действий.

Таким образом, за девять лет общее количество женщин в ВСУ выросло почти на 24%, а количество женщин-военнослужащих увеличилось более чем в 2,5 раза.

В армии растет количество защитниц Родины Фото: Military Media Center

По словам замминистра обороны Натальи Калмыковой, на данный момент на поле боя в Украине наравне с мужчинами сражается "наибольшее количество женщин в новейшей мировой истории".

"Они показали себя не только как хорошие военные финансистки или врачи, но и как отважные солдаты, которые преданно защищают свою страну", – подчеркнула заместитель министра.

В сообщении отмечается, что в украинской армии уже отменены все ограничения в отношении женщин. Согласно новой кадровой политике, женщины могут назначаться на любые должности, в том числе боевые, и проходить службу по всем военно-учетным специальностям.

Напомним, New York Times писал, как украинские женщины готовятся к мобилизации. По информации издания, армейское командование сосредоточилось в первую очередь на улучшении условий для женщин, которые уже служат в армии, а не на их мобилизации.

Ранее Фокус писал, когда женщины могут получить повестки. До 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться, не подавая военный билет, но работодатель их будет предупреждать, что будет обязан сообщить о них ТЦК и СП.