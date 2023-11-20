"Поля покрыты трупами": боец ВСУ сообщил подробности атак россиян на фронте (видео)

Военный Кирилл Сазонов отметил, что оккупанты постоянно меняют тактику — периодически устраивают "мясные штурмы", а также усиливают наступления бронетехникой.

У российских оккупантов есть еще ресурс для атак, поэтому штурмов они не прекращают, но несут значительные потери. Подробности в эфире телемарафона сообщил Кирилл Сазонов, военнослужащий ВСУ.

Он рассказал, что россияне применяют в разное время технику и авиацию. По его словам, "мясные штурмы" все еще — не редкость. Украинская разведка с дронов фиксирует в серой зоне большое количество погибших захватчиков.

"Поля уже уложены штабелями трупы погибших оккупантов, но они лезут и лезут, ресурсы у них еще есть", — пояснил он.

Сазонов на том, что украинской армии нужно больше мин и снарядов. Военный отметил, что оккупанты постоянно меняют тактику — периодически устраивают "мясные штурмы" или же атаки усиливают бронетехникой.

"Так, чтобы шла только пехота и совсем не было бронетехники, такого нет. Обстрелы постоянно", — добавил Сазонов.

Украинская артиллерия очень донимает оккупантов. Они вынуждены прятать технику, чтобы не потерять ее под прицельным огнем наших защитников.

Ситуация на восточном направлении

Российские войска, как свидетельствует информация от аналитиков DeepState, продолжают проводить наступление на разных фронтах, с фокусом на участках возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Крынки. На востоке погода ухудшилась, начался снегопад, что влияет на ход боевых операций, требуя адаптации к новым условиям.

Наиболее напряженные точки на фронте у Лимана Первого и Первомайского на Сватовском направлении, где враг нанес частичные удары. Особую сложность добавляют так называемые "блуждающие оккупанты", которые теряются в лесу и создают дополнительные проблемы.

Напомним, 20 ноября в Politico рассказали, какие системы ПВО защищают Киев. По информации журналистов, в Киеве работают немецкие системы ближнего радиуса "Гепард", американские "Авенджеры" и MIM-23 Hawks, норвежские NASAMS, немецкие IRIS-t SLM, Patriot PAC-3 из США и франко-итальянский Eurosam SAMP/T.