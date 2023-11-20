В Минобороны создали специальную структуру для интеграции F-16 в систему ВСУ

По словам заместителя министра обороны Александра Павлюка, целью программы является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую Сил обороны Украины.

В Министерстве обороны Украины создано специальное подразделение для интеграции и использования самолетов F-16, известное как "Офис-61", которое включает в себя ряд этапов развертывания и охватывает несколько направлений деятельности. Об этом заявил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Facebook.

"Принял участие в конференции с участием западных партнеров в Копенгагене (Дания), где представил концепцию "Офиса-61" специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую Сил обороны Украины", — рассказал он.

Генерал добавил, что процесс внедрения программы "Офис-61" будет осуществляться в два этапа:

"Быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года;

"Масштабирование".

Основными направлениями работы "Офиса-61" станут:

поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз);

всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО;

отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала;

поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;

международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил об отправке украинских пилотов на тренировочные миссии на истребителях F-16. Обучение ведется "минимальными" группами.

В Воздушных силах ВСУ ранее опровергли сведения о начале обучения пилотов на истребителях F-16 в румынском учебном центре. На территории комплекса лишь начали строить фундамент.