ССО скорректировали: HIMARS вдребезги разнесла командно-штабную машину Р-149 АКШ (видео)

Российскую оккупанты решили штабную машину спрятать среди гражданских домов. Операторы 3-го полка ССО зафиксировали важную технику в Донецкой области.

Высокомобильная реактивная система залпового огня HIMARS уничтожила российскую командно-штабную машину Р-149 АКШ. В Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины сообщили подробности.

Операторы 3-го полка ССО на Донецком направлении зафиксировали перемещение вражеской техники. Оказалось, что соответствующая штабная машина осуществляла управление своими подразделениями.

Спецназовцы решили провести дополнительные разведывательные действия. Огонь из HIMARS бойцы вели по штабной технике оккупантов, которую те решили спрятать среди гражданских домов.

"В результате удара машина уничтожена дотла. Идем дальше!" — говорится в сообщении.

Применение HIMARS на фронте в ноябре

HIMARS 16 ноября атаковал российский БпАК ZALA. Аэроразведчики обнаружили оккупантов, которые готовились к запуску дрон. После удачного удара был уничтожен личный состав ВС РФ, их транспорт и дрон. Бойцы показали, как зафиксировали российских оккупантов, которые готовились к запуску БпАК. Артиллерия нанесла точный удар по врагу с помощью HIMARS, в результате чего произошло возгорание, а в небо поднялся густой черный дым.

ВСУ 10 ноября взорвали ракетами HIMARS колонну техники РФ в Херсонской области. Российская техника выстроилась аккуратной колонной на дороге возле населенного пункта, свидетельствует видео Сил обороны. После этого по ней прилетело три ракеты HIMARS.

3 ноября мелитопольские партизаны из HIMARS уничтожили российский ЗРК С-400. В Запорожской области украинские партизаны "отпраздновали" День ракетных войск и артиллерии, попав в ракетный комплекс оккупантов.

Напомним, 20 ноября боец ВСУ сообщил подробности атак россиян на фронте. Военный Кирилл Сазонов отметил, что оккупанты постоянно меняют тактику — периодически устраивают "мясные штурмы", а также усиливают наступления бронетехникой.