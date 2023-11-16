HIMARS атаковал российский БпАК ZALA: в ССО рассказали о потерях врага (видео)

Аэроразведчики обнаружили оккупантов, которые готовились к запуску БпАК ZALA. После удачного удара был уничтожен личный состав ВС РФ, их транспорт и дрон.

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Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили экипаж беспилотного авиационного комплекса ZALA, их транспорт и сам дрон с помощью HIMARS в Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе ССО в Telegram.

"ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому экипажу БпАК", — говорится в сообщении.

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На Донецком направлении операторы третьего полка ССО во время аэроразведки обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску дрона. Зато артиллерийское подразделение скорректировало огонь М-142 HIMARS по цели, в результате чего были уничтожены российские оккупанты, их транспортное средство и беспилотник.

В опубликованном видео военные показали, как зафиксировали российских оккупантов, которые готовились к запуску БпАК. Артиллерия нанесла точный удар по врагу с помощью HIMARS, в результате чего произошло возгорание, а в небо поднялся густой черный дым.

БпАК Zala: что известно

Вместе с БпАК Zala оккупанты применяют БПЛА "Ланцет" — Zala ищет цель, после чего по координатам запускают "Ланцет". БпАК можно запускать с неподготовленных площадок через катапульту. Его максимальная дальность полета — 35 километров, продолжительность пребывания в воздухе — до четырех часов. Также он может подниматься на высоту 3600 метров и разгоняться до 125 километров в час.

БпАК Зала Фото: Скриншот

Напомним, 15 ноября стало известно, что бойцы Национальной гвардии Украины поразили советский зенитно-артиллерийский комплекс на Северском направлении. Оккупанты пытались замаскировать технику за зданиями на территории промышленной зоны, однако ВСУ обнаружили и уничтожили установку.

9 ноября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что кроме этого, украинские бойцы уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300В4. По его словам, в Донецкой области военным удалось уничтожить 46 единиц техники, а именно два танка, три ББМ, семь артсистем, ПТРК, три средства ПВО, 26 БпЛА, три автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и другой важный объект.