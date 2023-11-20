Эксперты отметили, что заявленные Москвой огромные средства на создание подводных лодок контрастируют с возможностью создавать высокотехнологичное оружие на фоне войны в Украине и международных санкций.

Из государственных СМИ РФ 19 ноября стало известно о планах судостроительной компании "Севмаш" заложить атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" К-564 "Архангельск" во второй половине ноября. Кроме того Россия планирует увеличить число субмарин класса "Ясень" до 12, начав строительство еще трех лодок. Обозреватели Bulgarian Military в связи с этим попытались ответить на вопрос, зачем России вкладывать огромные средства в подводный флот на фоне продолжающейся сухопутной войны в Украине.

Прежде всего было отменено, что несмотря на неподтвержденные данные о намерении заложить еще три подлодки класса "Ясень", такие планы страны-агрессора говорят о ее военном бюджете. По прогнозам, в 2023 году он превысит 5,6 трлн рублей, что примерно соответствует 62 млрд долларов.

Что касается субмарин проекта 885М, то на бумаге их технические характеристики выглядят впечатляющими. Так, водоизмещение этих АПЛ составляет до 8600 т на поверхности и до 13 000 т под водой. Их диаметр достигает примерно 13 м, а длина составляют 130 м. На поверхности они могут развивать скорость до 16 узлов (до 30 км/ч), под водой — до 31 узла (до 58 км/ч), сохраняя автономность до 100 суток.

При экипаже в 64 человека каждая подводная лодка имеет значительное вооружение: 10 торпедных аппаратов, вмещающих 30 торпед, и 8 пусковых ячеек, в каждой из которых могут размещаться 4 ракеты "Оникс" или 5 ракет "Калибр". Таким образом, каждая подводная лодка может нести до 32 ракет "Оникс" или до 40 ракет "Калибр".

В то же время стоимость этих подводных лодок является предметом дискуссий. Предполагается, что стоимость каждой АПЛ составит от 41 млрд рублей (455 млн долларов).

"Интригует тот факт, что Россия, несмотря на ведение сухопутных войн, продолжает тратиться на свой флот — отрасль, как известно, ресурсоемкую", — пишут авторы материала.

Эксперты отмечают, что вкладывания Москвой таких огромных ресурсов в создание субмарин, контрастирует с тем, что она может инвестировать в создание высокотехнологичного вооружения в условиях продолжающегося конфликта в Украине и многочисленных международных экономических санкций.

Но ответ, возможно, кроется в том, что говоря о строящихся подводных лодках "Ясень-М", Россия умышленно "раздувает" свой оборонный бюджет — это может создать ложное представление о реальных ее расходах на оборону.

Ранее Фокус опубликовал перевод статьи Эммы Солсбери о кризисе американской промышленной базы для создания субмарин. В ней говорилось, что после распада Советского Союза у США отпала необходимость в наличии мощных верфей, и это привело к нехватке рабочих рук.