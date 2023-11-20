Британская подводная лодка с ракетами Trident 2 едва не утонула: что произошло, — СМИ

Атомная субмарина класса Vanguard с экипажем в 140 человек должна была выйти в Атлантику. В какой-то момент было обнаружено, что датчик измерения глубины отказал.

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Атомная подводная лодка ВМФ Великобритании класса Vanguard с баллистическими ракетами Trident 2 на борту едва не затонула в Атлантическом океане. Об этом 19 ноября сообщило издание The Sun.

По информации издания, субмарина готовилась к патрулированию в Атлантике, однако обнаружилось, что датчики глубиномеров вышли из строя. В результате подводная лодка почти "вошла в опасную зону", при этом экипаж с помощью второго датчика измерения глубины вовремя обнаружили неисправность и подняли тревогу.

В то же время о какой именно субмарине идет речь и на какую опасную глубину она погрузилась не сообщается "по соображениям безопасности". Однако известно, что на борту атомной лодки находилось 140 человек экипажа.

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"Мы не комментируем операции. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая национальные интересы", — подчеркнул собеседник The Sun.

Между тем авторы публикации отметили, что если бы катастрофа произошла, то пришлось бы организовывать в спешном порядке секретную спасательную операцию, чтобы россияне первые не смогли бы обнаружить затонувшую субмарину.

В заключение сказано, что в распоряжении британского флота имеются четыре подводные лодки класса Vanguard, однако в настоящее время только две из них находятся в рабочем состоянии.

Ранее то же издание сообщило, что сотрудники атомной подводной лодки ВМФ Великобритании Vanguard попытались починить сломанные болты на ядерном реакторе при помощи суперклея. Причиной поломки стала чрезмерная затяжка, однако вместо того, чтобы сообщить о проблеме решили склеить болты.