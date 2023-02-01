В Британии пытались починить атомную подводную лодку при помощи суперклея, – The Sun

По словам журналистов, сотрудники подводной лодки HMS Vanguard, вооруженной баллистическими ракетами, приклеили сломанные болты к ядерному реактору.

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В Великобритании сотрудники атомной подводной лодки HMS Vanguard, вооруженной баллистическими ракетами Trident, попытались починить поломанные болты на ядерном реакторе при помощи суперклея. Об этом пишет издание The Sun.

Неудачный "ремонт" труб охлаждения реактора был обнаружен, когда во время проверки один из приклеенных болтов отвалился. Сообщается, что причиной поломки стала чрезмерная затяжка, однако вместо того, чтобы сообщить о проблеме работники подлодки решили склеить болты, подвергаясь риску катастрофы.

Сообщается, что приклеенных болтов, которые обеспечивали изоляцию на трубах охлаждающей жидкости, было не менее семи штук. Следователи изучают документы, чтобы выявить ответственных за это решение.

В ВМС Великобритании отметили, что "проблем с ядерной безопасностью не было" и на реакторе не произошел бы взрыв, если бы поломка не была обнаружена.

Экс-капитан подлодки Райан Рамзи отметил, что сложившаяся ситуация является "серьезной проблемой доверия", решением которой должен заняться Королевский флот.

"Это заставляет задуматься, что еще было сделано плохо", — сказал Рамзи.

Министр обороны лейбористов Джон Хили упомянул о том, что средства ядерного сдерживания необходимы для национальной безопасности и потребовал соблюдения высоких стандартов технического обслуживания.

"Задержки с капитальным ремонтом атомных подводных лодок — это уже достаточно плохо, но сокращение сроков ремонта ставит под угрозу безопасность и эксплуатацию", — заявил Хили.

HMS Vanguard — атомная подводная лодка типа Vanguard, относится к классу ПЛАРБ, вооружена баллистическими ракетами Trident. Базируется на базе КВМФ Клайд, Аргайл, Шотландия. Является одиннадцатым судном Королевского ВМФ, носящим это имя.

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