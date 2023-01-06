Ставит под угрозу подводный флот: в Конгрессе США обеспокоены союзом AUKUS

По соглашению Австралия и Великобритания получат возможность закупить атомные субмарины, которые в США не могут изготавливать в достаточных количествах несмотря на постоянные инвестиции в производство.

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Трехстороннее соглашение между США, Великобританией и Австралией может поставить под угрозу американский подводный флот. Об этом сообщает Breaking Defence.

Издание получило письмо от двух ключевых законодателей из оборонного комитета Джека Рида и Джеймса Инхофа, которое назначалось президенту Джо Байдену. Депутаты выражают обеспокоенность, так как первоначально союз США, Великобритании и Австралии был создан с целью укрепления обороны в Тихоокеанском регионе. Теперь есть риск того, что союз может превратиться в игру с нулевой суммой из-за дефицитных атомных подводных лодок.

"За последний год нас все больше беспокоило состояние промышленной базы подводных лодок США, а также ее способность поддерживать желаемое конечное состояние атомных подводных лодок для AUKUS. Мы считаем, что нынешние условия требуют трезвой оценки фактов, чтобы не доводить до предела нагрузку на промышленную базу подводных лодок США", — указывается в письме.

Поэтому законодатели прямо предостерегают руководство страны от передачи подлодок класса Virginia в Австралию до решения всех проблем в американском флоте.

Какие проблемы есть у подлодок класса Virginia?

В основе соглашения AUKUS лежит решение о возможности получения Австралией и Соединенным Королевством технологий для создания атомных подводных лодок класса "Вирджиния" или напрямую самих субмарин. Однако сенаторы указывают, что с 2011 года производство подлодок охвачено трудностями. С 2011 года скорость строительства новых субмарин составляет 1,2 в год. Штаты увеличивают инвестиции в производство, однако это существенно не влияет на процесс.

Если США передадут подлодки Virginia союзникам, то с одной стороны они усилятся для борьбы с милитаристским настроем Китая, а с другой они ослабят американский флот. Сейчас ситуация выглядит таким образом, что США имеют 50 атомных подлодок при потребностях в 66. К 2027 году их парк не возрастет, а сократится, так как старые подлодки выводятся из эксплуатации быстрее, чем в строй становятся новые.

Такое же мнение выразил и контр-адмирал США Скотт Паппано, который курирует строительство новых подводных лодок.

"Если вы спрашиваете мое мнение, если бы мы собирались добавить строительство дополнительных подводных лодок к нашей промышленной базе, это нанесло бы нам ущерб прямо сейчас", — заявил контр-адмирал.

Напомним, 16 сентября 2021 года США, Великобритания и Австралия подписали оборонное соглашение, которое также известно под названием AUKUS. Основная цель — противодействие Китаю в Тихоокеанском регионе.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал соглашение "ударом в спину". Из-за соглашения Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Францией по приобретению дизельных субмарин.