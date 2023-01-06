Ставить під загрозу підводний флот: у Конгресі США стурбовані союзом AUKUS

За згодою Австралія та Великобританія матимуть можливість закупити атомні субмарини, які в США не можуть виготовляти у достатній кількості, попри постійні інвестиції у виробництво.

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Тристороння угода між США, Великою Британією та Австралією може поставити під загрозу американський підводний флот. Про це повідомляє Breaking Defence.

Видання отримало листа від двох ключових законодавців з оборонного комітету Джека Ріда та Джеймса Інхофа, який призначався президенту Джо Байдену. Депутати висловлюють стурбованість, оскільки спочатку союз США, Великобританії та Австралії створили з метою зміцнення оборони у Тихоокеанському регіоні. Тепер є ризик того, що союз може перетворитися на гру з нульовою сумою через дефіцитні атомні підводні човни.

"За останній рік нас все більше турбував стан промислової бази підводних човнів США, а також її здатність підтримувати бажаний кінцевий стан атомних підводних човнів для AUKUS. Ми вважаємо, що нинішні умови вимагають тверезої оцінки фактів, щоб не доводити навантаження на промислову базу підводних човнів США", — вказується в листі.

Тому законодавці прямо застерігають керівництво країни від передачі підводних човнів класу Virginia до Австралії до вирішення всіх проблем в американському флоті.

Які проблеми мають підводні човни класу Virginia?

В основі угоди AUKUS лежить рішення про можливість отримання Австралією та Сполученим Королівством технологій для створення атомних підводних човнів класу "Вірджинія" або безпосередньо субмарин. Проте сенатори зазначають, що з 2011 року виробництво підводних човнів охоплено труднощами. З 2011 року швидкість будівництва нових субмарин складає 1,2 на рік. Штати збільшують інвестиції у виробництво, проте це суттєво не впливає на процес.

Якщо США передадуть підводні човни Virginia союзникам, то з одного боку вони посиляться для боротьби з мілітарним настроєм Китаю, а з іншого вони послаблять американський флот. Зараз ситуація виглядає так, що США мають 50 атомних підводних човнів при потребах у 66. До 2027 року їх парк не зросте, а скоротиться, оскільки старі підводні човни виводяться з експлуатації швидше, ніж у лад стають нові.

Таку ж думку висловив і контр-адмірал США Скотт Паппано, який займається будівництвом нових підводних човнів.

"Якщо ви питаєте мою думку, якби ми збиралися додати будівництво додаткових підводних човнів до нашої промислової бази, це завдало б нам збитків прямо зараз", — заявив контр-адмірал.

Нагадаємо, 16 вересня 2021 року США, Великобританія та Австралія підписали оборонну угоду, яка також відома під назвою AUKUS. Основна мета – протидія Китаю в Тихоокеанському регіоні.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав угоду "ударом у спину". Через угоду Австралія відмовилася від багатомільярдної угоди з Францією щодо придбання дизельних субмарин.