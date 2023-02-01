У Британії намагалися відремонтувати атомний підводний човен за допомогою суперклею, – The Sun

За словами журналістів, співробітники підводного човна HMS Vanguard, озброєного балістичними ракетами, приклеїли зламані болти до ядерного реактора.

Related video

У Великобританії співробітники атомного підводного човна HMS Vanguard, озброєного балістичними ракетами Trident, спробували полагодити поламані болти на ядерному реакторі за допомогою суперклею. Про це пише видання The Sun.

Невдалий "ремонт" труб охолодження реактора було виявлено, коли під час перевірки один із приклеєних болтів відвалився. Повідомляється, що причиною поломки стала надмірна затяжка, проте замість того, щоб повідомити про проблему працівники підводного човна вирішили склеїти болти, наражаючись на ризик катастрофи.

Повідомляється, що приклеєних болтів, які забезпечували ізоляцію на трубах рідини, що охолоджує, було не менше семи штук. Слідчі вивчають документи, щоб виявити відповідальних за це рішення.

У ВМС Великобританії зазначили, що "проблем з ядерною безпекою не було" і на реакторі не стався б вибух, якби не було виявлено зламані болти.

Екскапітан підводного човна Райан Рамзі зазначив, що ситуація, що склалася, є "серйозною проблемою довіри", рішенням якої має зайнятися Королівський флот.

"Це змушує задуматися, що ще було зроблено погано", — сказав Рамзі.

Міністр оборони лейбористів Джон Хілі згадав про те, що засоби ядерного стримування необхідні для національної безпеки та закликав до дотримання високих стандартів технічного обслуговування.

"Затримки з капітальним ремонтом атомних підводних човнів — це вже досить погано, але скорочення термінів ремонту ставить під загрозу безпеку та експлуатацію", — заявив Хілі.

HMS Vanguard — атомний підводний човен типу Vanguard, належить до класу ПЛАРБ, озброєний балістичними ракетами Trident. Базується на базі КВМФ Клайд, Аргайл, Шотландія. Є одинадцятим судном Королівського ВМФ, який має це ім'я.

Раніше ми писали про те, що за даними Генерального штабу ЗСУ від 29 січня, Російська Федерація збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі до 15. Крім того, в Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, тримаючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Фокус також повідомляв, що 6 січня видання Breaking Defence повідомило про стурбованість законодавців з американського оборонного комітету щодо тристоронньої угоди між США, Великою Британією та Австралією. Депутати Джек Рід і Джеймс Інхоф вважають, що союз може перетворитися на гру з нульовою сумою через дефіцитні атомні підводні човни.