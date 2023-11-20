Британський підводний човен із ракетами Trident 2 ледь не потонув: що сталося, — ЗМІ

Атомна субмарина класу Vanguard з екіпажем у 140 осіб мала вийти в Атлантику. У якийсь момент було виявлено, що датчик вимірювання глибини відмовив.

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Атомний підводний човен ВМФ Великої Британії класу Vanguard із балістичними ракетами Trident 2 на борту ледь не затонув в Атлантичному океані. Про це 19 листопада повідомило видання The Sun.

За інформацією видання, субмарина готувалася до патрулювання в Атлантиці, проте виявилося, що датчики глибиномірів вийшли з ладу. У результаті підводний човен майже "увійшов у небезпечну зону", водночас екіпаж за допомогою другого датчика вимірювання глибини вчасно виявив несправність і підняв тривогу.

Водночас про яку саме субмарину йдеться і на яку небезпечну глибину вона занурилася не повідомляється "з міркувань безпеки". Однак відомо, що на борту атомного човна перебувало 140 осіб екіпажу.

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"Ми не коментуємо операції. Наші підводні човни продовжують дислокуватися по всьому світу, захищаючи національні інтереси", — підкреслив співрозмовник The Sun.

Тим часом автори публікації зазначили, що якби катастрофа сталася, то довелося б організовувати в терміновому порядку секретну рятувальну операцію, щоб росіяни перші не змогли б виявити затонулу субмарину.

Насамкінець сказано, що в розпорядженні британського флоту є чотири підводні човни класу Vanguard, проте наразі тільки два з них перебувають у робочому стані.

Раніше те саме видання повідомило, що співробітники атомного підводного човна ВМФ Великої Британії Vanguard спробували полагодити зламані болти на ядерному реакторі за допомогою суперклею. Причиною поломки стало надмірне затягування, однак замість того, щоб повідомити про проблему вирішили склеїти болти.