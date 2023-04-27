Залп із 20 ракет Trident II: яку атомну субмарину відправляють США до Південної Кореї

Якщо запустити весь залп балістичних ракет, то, як стверджують журналісти, цього вистачить, щоб знищити Північну Корею.

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26 квітня президент США Джо Байден зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, і вони оголосили про нову тактику стримування КНДР. Один із таких елементів — перекидання атомної субмарини Ohayo. Про це повідомляє CNN.

Уперше з 1981 року Південна Корея матиме біля своїх берегів американський атомний підводний човен. США оголосили з Південною Кореєю про "Вашингтонську декларацію" — це комплекс заходів для стримування Пхеньяна від застосування ядерної зброї.

ВМС США мають на озброєнні 14 атомних субмарин класу Ohayo, які базуються у Вашингтоні та Джорджії. Одна субмарина здатна перебувати під водою 77 днів, після чого потрібно 35 діб на обслуговування в порту. В цей час відбувається ротація екіпажів. Кожна субмарина має дві команди.

Субмарина має 20 балістичних ракет Trident II

Яке озброєння мають атомні субмарини Ohayo?

Кожен підводний човен має 20 балістичних ракет Trident II. Радіус дії — 7400 км, що означає, що вони здатні уразити ціль у КНДР із різних частин Тихого, Індійського або навіть Північного Льодовитого океанів. Тому технічно Ohayo не потрібно наближуватися до берегів Південної Кореї, щоб атакувати потенційні цілі. До того ж кожна ракета Trident II може атакувати свою ціль.

Балістична ракета Trident Ii здатна мати 4 ядерні боєголовки, тобто усього підводний човен може нести близько 80 ядерних зарядів. У виданні пишуть, що по суті достатньо однієї субмарини, щоб знищити всю Північну Корею.

Тому аналітики й оглядачі переконані в тому, що США скоріше символічно відправляють атомний підводний човен. Південна Корея є одним з найважливіших союзників.

Нагадаємо, 26 квітня ЗМІ писали, що США завдадуть ядерного удару по Північній Кореї, якщо вона атакує Південну.

Також ЗМІ писали, що США переходять до нової тактики щодо КНДР. Усі спроби протягом 30 років приборкати ядерну зброю КНДР провалилися.