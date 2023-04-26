США завдадуть ядерного удару по Північній Кореї, якщо вона атакує Південну, — WSJ

США нададуть Південній Кореї центральну роль у стратегічному плануванні використання ядерної зброї в конфлікті з Північною Кореєю, якщо Сеул не намагатиметься створити власний арсенал ядерної зброї.

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Південна Корея узгодила зі США механізм негайних президентських консультацій на випадок ядерної атаки КНДР та заручилася обіцянкою атомної відповіді. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

США нададуть Південній Кореї центральну роль у стратегічному плануванні використання ядерної зброї в будь-якому конфлікті з Північною Кореєю в обмін на те, що Сеул не намагатиметься створити власний арсенал ядерної зброї і зберігатиме без'ядерний статус. Вищевказана угода, яку сторони називають Вашингтонською декларацією, є однією з основних частин візиту президента Південної Кореї до США.

Хоча Сполучені Штати офіційно ніколи офіційно не ухвалювали політику незастосування ядерної зброї першими, але за повідомленням офіційних осіб, таке рішення може бути ухвалене після того, як Північна Корея використає ядерну зброю проти Південної Кореї.

У WSJ зазначили, що США розмістили тактичну ядерну зброю в Південній Кореї 1958 року, але після закінчення "холодної війни" у 1991 році вивезли її. Південна Корея відмовилася від своєї програми розробки ядерної зброї під тиском США та приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Згідно з ним, країни, у яких немає ядерної зброї, зобов'язуються її ніколи не розробляти і не купувати.

Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 19 квітня заявив, що його країна може надати зброю Україні, якщо станеться великомасштабний напад на цивільне населення.

12 квітня стало відомо про угоду про надання Південною Кореєю 500 тисяч південнокорейських артилерійських снарядів 155-мм калібру в оренду США. Це приблизно половина обсягу, який США передали Україні за минулий рік.