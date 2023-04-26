США нанесут ядерный удар по Северной Корее, если она атакует Южную, — WSJ

США дадут Южной Корее центральную роль в стратегическом планировании использования ядерного оружия в конфликте с Северной Кореей, если Сеул не будет стараться создать собственный арсенал ядерного оружия.

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Южная Корея согласовала с США механизм немедленных президентских консультаций на случай ядерной атаки КНДР и заручилась обещанием атомного ответа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

США придадут Южной Корее центральную роль в стратегическом планировании использования ядерного оружия в любом конфликте с Северной Кореей в обмен на то, что Сеул не будет пытаться создать собственный арсенал ядерного оружия и сохранять безъядерный статус. Вышеуказанное соглашение, которое стороны называют Вашингтонской декларацией, является одной из основных частей визита президента Южной Кореи в США.

Хотя Соединенные Штаты официально никогда официально не принимали политику неприменения ядерного оружия первыми, но, по сообщению официальных лиц, такое решение может быть принято после того, как Северная Корея использует ядерное оружие против Южной Кореи.

В WSJ отметили, что США разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году, но после окончания холодной войны в 1991 году вывезли его. Южная Корея отказалась от своей программы разработки ядерного оружия под давлением США и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему, страны, у которых нет ядерного оружия, обязуются его никогда не разрабатывать и не покупать.

Напомним, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 19 апреля заявил, что его страна может предоставить оружие Украине, если произойдет крупномасштабное нападение на гражданское население.

12 апреля стало известно о соглашении о предоставлении Южной Кореи 500 тысяч южнокорейских артиллерийских снарядов 155-мм калибра в аренду США. Это примерно половина объема, который США передали Украине за прошлый год.